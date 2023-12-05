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Tokat'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kolluk birimlerinin görev ve sorumlulukları, kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Murathan Cebeci başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kolluk birimlerinin görev ve sorumluluklarının gecikmeksizin uygulanması, kurumsal kapasitesinin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün korunması için İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda atılacak adımlar ve koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Toplantıya İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Hastanesi Başhekimi Şuheda Sıngıl, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Büşra Sapmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cemile Ay Gedik ile İlçe Müftüsü Nuri Tapan katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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