Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Operasyonu

Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edilen iki adrese yapılan baskında çok sayıda kaçak sigara ve üretim malzemeleri ele geçirildi. İki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yasadışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin men ve takibine yönelik çalışmalar çerçevesinde, kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edilen iki ayrı adrese geçtiğimiz gün düzenlenen eşzamanlı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve üretim de kullanılan malzemeler ele geçirildi. Malzemeler içerisinde; 2 adet elektrikli sigara sarma makinası ve aparatları, 1 adet kompresör ve aparatı, 117.800 dal tütün doldurulmuş makaron, 107.200 dal kaçak/bandrolsüz boş makaron, 22 kilo kıyılmış açık tütün, 400 adet çok amaçlı boş kutu, 200 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. iki şüpheli hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem başlatıldı. - TOKAT