Tokat'ta jandarmanın bulduğu yaralı köpek yavrusu tedavi edildi
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Tokat'tın Reşadiye ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Niksar-Reşadiye kara yolu Çakmak köyünde yaralı köpek yavrusu gördü.
Yaralı köpek, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak veterinere götürüldü.
Tedavisinin ardından köpek, Niksar Belediyesi barınağına teslim edildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel