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Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı

Tokat'ta jandarma trafik denetimi yaptı

Güncel Haberler

Tokat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Tokat'ta jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından trafik denetimi yapıldı.

Denetimde durdurulan sürücülerin Ramazan Bayramı kutlanarak, hız limitlerine uyulması, emniyet kemerinin önemi, araçla seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, denetimde sürücülere ikramda da bulunarak ve çocuklara hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Ramazan Bayramı Jandarma Tokat Güncel Haberler

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