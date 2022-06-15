Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi - Haberler

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Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliği düzenlendi

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta jandarmanın araçlarıyla arama köpeği "Pika" ve bomba arama köpeği "Varda" da katılımcılara tanıtıldı.

Bir yakınıyla standa tekerlekli sandalyede gelen 70 yaşındaki Fatma Altın ile görevli jandarmalar ilgilendi. Görevlilerce Altınel'e bilgi verildi. Altınel de "Pika" ve "Varda"yı sevdi.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı da katıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

alışveriş Jandarma Tokat Güncel Haberler

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