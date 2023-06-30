TOKAT'ta İstinat Duvarına Çarpan Araçlarla Meydana Gelen Kazalarda 7 Kişi Yaralandı

TOKAT'ta istinat duvarına çarpan hafif ticari araç ile kazaya müdahale için gelen trafik polisine çarpan otomobilin karıştığı 2 kazada toplam 7 kişi yaralandı. Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Osman Meydancı idaresindeki 34 VIK 87 plakalı hafif ticari araç, öğle saatlerinde Niksar- Reşadiye yolu Gökçeoluk köyü mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Hasan Erke idaresindeki 34 DEH 528 otomobil de kazaya müdahale etmek için aracından inen trafik polisi Aydın Kartal'a çarparak yan yattı. 2 kazada polis memuru Kartal, Osman Meydancı, Hatice Meydancı, Fatma Meydancı, Gülten Erke, Zinnet Erke ve Hasan Erke yaralandı. 7 yaralı, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.