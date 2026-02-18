Tokat'ta 55 Bin 440 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

TOKAT'ta Narkotik ve Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 55 bin 440 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 gün önce il dışından gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi. Genişletilen soruşturma kapsamında, söz konusu sevkiyatla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliye yönelik 15 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Tokat ve Samsun'da gerçekleştirilen baskınlarda S.U., Y.P., İ.D. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., Y.P. ve S.A tutuklanırken İ.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

