Haberler

Tokat'ta 55 Bin 440 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT'ta Narkotik ve Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 55 bin 440 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT'ta Narkotik ve Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 55 bin 440 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 gün önce il dışından gelen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi. Genişletilen soruşturma kapsamında, söz konusu sevkiyatla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliye yönelik 15 Şubat 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Tokat ve Samsun'da gerçekleştirilen baskınlarda S.U., Y.P., İ.D. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., Y.P. ve S.A tutuklanırken İ.D. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat

Kredi kartıyla ödeme yaparken bu mesajı görürseniz aman dikkat
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi