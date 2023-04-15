Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 9 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 9 kişi yaralandı.
Salih Duruk idaresindeki 06 SD 1366 plakalı otomobil, Turhal- Tokat kara yolu Pazar Kavşağı mevkisinde Fatih Köprü'nün kullandığı 60 DR 075 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan 6 kişi ile 1 yaşındaki Tomris Güneş Köprü yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel