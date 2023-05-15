Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 34 DDN 454 plakalı otomobil, Bedestenlioğlu Mahallesi Mevlana Caddesi'nde G.K. idaresindeki 06 AY 3773 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel