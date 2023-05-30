Tokat'ta İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 8 Kişi Yaralandı
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Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, M.M.A. (20) idaresindeki 60 AEF 786 plakalı otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü mevkisinde H.A. (71) yönetimindeki 60 HL 405 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan S.A. (71), E.D. (18), N.Ü. (18), M.Y. (19), S.G. (18) ve Z.M. (18) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel