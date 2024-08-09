Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yaşar N. (62) idaresindeki L573B yabancı plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Ulaş köyü kavşağında Mehmet Ç. (46) yönetimindeki 34 LSF 55 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Derya Ç. (36), A.Ç. (4), R.N.B. (11), Fatma Filiz K. (63) ve C.A.K. (10) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.