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TOKAT'TA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

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TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 1730 sıralarında Reşadiye İlçesi, Reşadiye-Aybastı il yolu Güvendik köyü yol ayrımında yaşandı. Reşadiye-Aybastı istikametinde seyir halinde olan Ömer Korkmaz yönetimindeki 58 BR 053 plakalı otomobil, Nevzat Erdal (44) idaresinde ki 60 RG 073 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpanın etkisi ile her iki otomobilden yoldan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ile birlikte Bekir Kılıçarslan ve Hüsne Erdal Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Korkmaz Reşadiye Güncel Haberler

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