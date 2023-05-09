Tokat'ta ihbara giden ambulansın camı kırıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbara giden ambulansın camı saldırı sonucu kırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbara giden ambulansın camı saldırı sonucu kırıldı.
Alınan bilgiye göre, 112 ekipleri, alkollü şahıs ihbarı üzerine Otogar Kavşağı'na gitti.
Kendisine müdahele edilmek istenen, elinde çekiç bulunan alkollü kadın, ambulansın camını kırdı.
Ambulans görevlileri, saldırı sonrası araca girerek polis ekiplerini bekledi.
Alkollü şahıs olay yerinden uzaklaştı, polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel