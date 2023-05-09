Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tokat'ta ihbara giden ambulansın camı kırıldı

Tokat'ta ihbara giden ambulansın camı kırıldı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbara giden ambulansın camı saldırı sonucu kırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ihbara giden ambulansın camı saldırı sonucu kırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 ekipleri, alkollü şahıs ihbarı üzerine Otogar Kavşağı'na gitti.

Kendisine müdahele edilmek istenen, elinde çekiç bulunan alkollü kadın, ambulansın camını kırdı.

Ambulans görevlileri, saldırı sonrası araca girerek polis ekiplerini bekledi.

Alkollü şahıs olay yerinden uzaklaştı, polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title