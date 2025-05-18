Tokat'ta Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Tokat'ta Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olay, Keçeci köyünde meydana geldi ve jandarma soruşturma başlattı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tesadüfen gittikleri köylerinde karşılaşan husumetli 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Günay Yılmaz (51) ve Rıza Aydın (54) İstanbul'dan işleri için geldikleri köylerinde karşılaştı. İkili birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar üzerlerinde taşıdıkları silahlarla birbirlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Günay Yılmaz ve Rıza Aydın yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Rıza Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Günay Yılmaz ise tedaviye alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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