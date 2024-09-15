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Tokat'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, gölet inşaatına hafriyat taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü V.Y. (52) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada kamyon 25 metre yükseklikten uçuruma düştü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaşamını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeşilkaya köyü yaylasında devam eden gölet inşaatına hafriyat taşıyan V.Y. (52) idaresindeki plakası öğrenilmeyen kamyon, 25 metre yükseklikten uçuruma devrildi.

Kazada, kamyon sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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