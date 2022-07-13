Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Uğur - Güncel
 - Güncelleme:
Tokat'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayaka'dan ilçe merkezine gelen Muhammed Ali Şahin (18) yönetimindeki 60 EY 152 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Emirhan Başara (16), Yusuf Şahin (22), Taner Şahin (17) ve Rahim Şahin (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel

Karayaka Tragger Erbaa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title