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Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı ve yaralılar Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.