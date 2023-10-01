Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Tokat-Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı ve yaralılar Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Tokat- Turhal kara yolu Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Yunus Okumuş idaresindeki 46 AAZ 152 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöndeki Umut Sürer idaresindeki 60 AEB 898 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil yol kenarına devrilerek ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel