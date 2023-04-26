Tokat'ta gübre yığınına batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gübre yığınına batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gübre yığınına batan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Kelkit Mahallesi yakınlarında otlayan ineklerden biri açıkta bulunan gübre yığınına battı.
Olayı gören vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası inek bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel