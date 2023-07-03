Tokat'ta Gerçekleşen Cinayetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüfekle ateş edilerek ve bıçaklanarak öldürülen Denizhan Şahin'in cinayet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.

Tokat'ta, 29 Haziran günü gerçekleşen cinayet, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tüfekle ateş edilerek ve bıçaklanarak öldürülen Denizhan Şahin (32) cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı.

Tokat'ta, 29 Haziran'da, M.K.E, aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'e tüfekle ateş etmiş, oğlu ise bıçaklamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili aranan M.K.E'nin çocukları H.E. (17) ve A.E. (16) ile ağabeyi Selim E, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayet anları, otogarın güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Polis, M.K.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.