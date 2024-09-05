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Tokat'ta Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali Düzenlendi

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Başçiftlik Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali, çocuklara özel etkinliklerle gerçekleştirildi. Festivalde çocuklar ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu ve oyunlarla eğlendi. Katılımcılara hediyeler verildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

İlçe Spor Salonu'nda yapılan festivalde her yaştan çocuklar ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

Festivale Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Arıkan ile çocuklar katıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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