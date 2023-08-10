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Tokat'ta geceyi şimşekler aydınlattı

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Tokat'ta art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezine Sivas tarafından gelen bulutların ardından şimşekler çaktı. Yaklaşık 15 dakika süren şimşek ve sağanak yağış şehir merkezini terk etti.

Tokat'ta geceyi şimşekler aydınlattı

TOKAT - Tokat'ta art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarının ardından Tokat'ta şimşekler geceyi aydınlattı. Şehir merkezine Sivas tarafından gelen bulutların ardından şimşekler çaktı. Kentin birçok noktasında kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yaklaşık 15 dakika süren şimşek ve sağanak yağış şehir merkezini terk etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Güncel

Sivas Tokat Güncel Haberler

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