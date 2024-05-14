Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir öğretmen, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 özel sektör çalışanı yakalandı.

Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyonda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Gözaltı Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

 Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title