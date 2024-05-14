Tokat'ta FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir öğretmen, bir özel güvenlik görevlisi ve 2 özel sektör çalışanı yakalandı.
Tokat'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gizli tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ zanlılarının yakalanması amacıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir öğretmen, İl Kültür Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi ile özel sektörde çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.