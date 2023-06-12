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Tokat'ta evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

Tokat'ta evin bahçesinde yakalanan yılan doğaya salındı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir evin bahçesinde yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine evin bahçesine giden ekipler, otların arasındaki yılanı yakaladı.

Yılan daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

İtfaiye Tokat Güncel Haberler

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