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Tokat'ta Engelliler Günü Programı Düzenlendi

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yunus Emre Ortaokulu'nda program düzenlendi. Öğrencilerin şiir okuduğu, sinevizyon gösterimi yapıldığı ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programda Kaymakam Murathan Cebeci engellilerle pasta kesti.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde bulunan özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler tarafından okulun salonunda düzenlenen programda şiirler okundu, Engelliler Günü ile ilgili sinevizyon gösterimi ve öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Öğrencilerle pasta kesip mutluluklarına ortak olan Kaymakam Murathan Cebeci, "Tüm engelleri kaldırdığımız sevgiyle her engeli aştığımız yarınlara kavuşmayı arzu ediyoruz." dedi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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