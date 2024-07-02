Tokat'ta Engebeli Araziye Ambulans Helikopterle Hasta Ulaştırıldı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, engebeli arazi nedeniyle kara yoluyla alınamayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri, dağlık alanda epilepsi nöbeti geçiren hastaya müdahale etmek için ambulans helikopter kullandı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, engebeli arazi nedeniyle kara yoluyla alınamayan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, 112 Çağrı Merkezi'ne Alan köyü Erikçayırı mevkisindeki dağlık alanda Osman Sırtıkara'nın (52) epilepsi nöbeti geçirdiği yönünde ihbar geldi.
Bunun üzerine Tokat Ambulans Servisi Başhekimliğince bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, arazinin engebeli olması nedeniyle Sırtıkara'nın yanına, son birkaç kilometreyi yürüyerek ulaşabildi.
Sırtıkara, bölgede ilk müdahalenin yapılmasının ardından gönderilen ambulans helikopterle alınarak Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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