Tokat'ta Elektrik Akımına Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Gözova köyünde, süt sağma makinesiyle çalışırken elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Emine Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Gözova köyünde besicilik yapan Emine Yılmaz (59), süt sağma makinesiyle hayvanlarını sağmak için ahıra gitti.

Yılmaz, ineklere süt sağım makinesini takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
