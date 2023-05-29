Tokat'ta Dumandan Etkilenen İtfaiye Eri Hastaneye Kaldırıldı
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Tokat'ta metruk binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Tokat'ta metruk binada çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Soğukpınar Mahallesi Behzat Bulvarı'ndaki metruk binada sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangına müdahale eden itfaiye eri Sezai Aytekin (55) dumandan etkilendi.
Aytekin, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel