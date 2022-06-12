Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Güncel
 - Güncelleme:

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta dolu yağışı...Yollar göle döndü, tarım arazileri sular altında kaldı

TOKAT - Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.

Tokat'ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur merkeze bağlı Yakacık köyü, Avlunlar Efe ve Eze köyünde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı. Zile ilçesine bağlı Ayvalı, Köylüünürü ile Uzunöz köylerinde yağış etkili oldu. Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Taşan su birkaç evde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağıştan etkilenen Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Hatipoğlu, dere yatağının taşması sonucu bölgede su baskınları yaşandığını söyledi. Vali Hatipoğlu, ayrıca kent merkezine bağlı bazı köylerde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinin araştırılması için ekiplerin görevlendirildiğini kaydetti. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dolu yağan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title