Tokat'ta Dolu Yağışı Arazileri Beyaza Bürüdü
Tokat'ın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkileyerek arazileri beyaza bürüdü. Sürücüler ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Tokat'ta dolu nedeniyle araziler beyaza büründü
TOKAT - Tokat'ın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ın çeşitli ilçelerinde dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Artova ilçesinde bir anda etkili olan dolu nedeniyle araziler beyaza büründü. Sürücüler ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, "15 santim dolu yağar mı?" diyerek o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİRAĞ - Güncel