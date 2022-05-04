Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Reşadiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Reşadiye ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Akdoğmuş köyünde Cengiz Erdoğan yönetimindeki 60 ER 417 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel