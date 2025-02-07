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Tokat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tokat'ta Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde U.Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

U.Y idaresindeki 60 NG 152 plakalı otomobil, Mahmudiye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
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