Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. E.A. yönetimindeki 35 EH 2641 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Çevrecik köyü kavşağında devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Reşadiye Niksar Tokat Güncel Haberler

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