Tokat'ta devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
E.A. yönetimindeki 35 EH 2641 plakalı otomobil, Niksar-Reşadiye kara yolu Çevrecik köyü kavşağında devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel