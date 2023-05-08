Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ş.E. idaresindeki 60 AED 736 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.Ü, R.Ü, H.Ü. ve N.E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel