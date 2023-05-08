Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ş.E. idaresindeki 60 AED 736 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Musapınar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Z.Ü, R.Ü, H.Ü. ve N.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.