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Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gülşah Ç. (28) idaresindeki 54 BR 207 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü ile Engin Ç. (54), Saadet Ç. (53) ve Satiye Ç. (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Niksar Tokat Güncel Haberler

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