Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gülşah Ç. (28) idaresindeki 54 BR 207 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Gürçeşme beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile Engin Ç. (54), Saadet Ç. (53) ve Satiye Ç. (25) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel