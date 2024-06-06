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Tokat'ta DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tokat'ta gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ve 1 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 Iraklı ile 1 Suriyeli, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve terör örgütüne uye olma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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