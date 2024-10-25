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Tokat'ta DEAŞ'a Finans Sağlayan İki Kişi Tutuklandı

Tokat'ta DEAŞ'a Finans Sağlayan İki Kişi Tutuklandı
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Tokat'ta DEAŞ terör örgütüne finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda 24 bin 100 TL ve örgütsel belgeler ele geçirildi.

TOKAT'ta silahlı terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün kentte eylem ve faaliyetlerinin tespit ve engellenmesi ile örgütün finans yapısının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, yapılan operasyonel çalışma kapsamında terör örgütüne para transferleri yaptıkları tespit edilen 2 kişinin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 24 bin 100 TL ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk 2 kişi, 'Örgüt üyeliği ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı.

Haber Fatih YILMAZ TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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