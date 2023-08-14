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Tokat'ta çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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Erbaa'da demir ızgarayla kapatılmış çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Erbaa'da demir ızgarayla kapatılmış çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kuruçay Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir işletmenin ön kısmında bulunan çukurdan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştüğünü tespit ettikleri yavruları kurtarmak için çalışma yaptı.

Özel cihazlarla demir ızgarayı aralayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası 4 kedi yavrusunu kurtardı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Erbaa Belediyesi İtfaiye kedi Güncel Haberler

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