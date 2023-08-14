Tokat'ta çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Güncel Haberler
Erbaa'da demir ızgarayla kapatılmış çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Erbaa'da demir ızgarayla kapatılmış çukura düşen 4 kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kuruçay Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir işletmenin ön kısmında bulunan çukurdan kedi sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düştüğünü tespit ettikleri yavruları kurtarmak için çalışma yaptı.
Özel cihazlarla demir ızgarayı aralayan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası 4 kedi yavrusunu kurtardı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel