Tokat'ta çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine polislerce çalışma yapıldı.
Çalışma sonucu olaya ilişkin 13 şüpheli yakalandı.
Zanlıların polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel