Tokat'ta cinayetin aranan ismi tutuklandı

TOKAT Tokat'ta geçtiğimiz günlerde Denizhan Şahin'in öldürülmesi hakkında aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özel bir otobüs firmasında bir akrabasının otobüsünde şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'in öldürülmesi ile ilgili aranan şahıs M.K.E., bugün öğlen saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay günü, M.K.E'nin ağabeyi S.E'nin, daha önceden de aralarında husumet bulunan Denizhan Şahin'in yanına giderek, Şahin'i otogar önünden alıp, arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdü. M.E.K, Denizhan Şahin'i yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Daha sonra ise M.K.E'nin 17 yaşındaki oğlu H.E'nin bıçakla Şahin'i sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Şahin, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin yaşamını yitirdi. Olayda S.E. ve H.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.