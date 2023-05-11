Tokat'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Oğlakçı köyünde Nurettin Aydın'a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında Nurettin Aydın ve eşi Gülay Aydın pencereden atlayarak evden çıktı.
Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel