Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında garaj hasar gördü
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde H.Ş'e ait boş garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Ancak yangın sonucunda garajda hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında garaj hasar gördü.
Yarbaşı köyünde H.Ş'e ait boş garajda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında garaj hasar gördü.