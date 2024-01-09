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Tokat'ta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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Tokat'ın Turhal ilçesinde Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda M.B. isimli kişi boğazından hafif şekilde yaralandı. Şikayet üzerine F.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde M.B. (25), M.H. (33) ve F.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.A, bıçakla M.B'yi boğazından hafif şekilde yaraladı.

M.B'nin şikayeti üzerine F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhal kavga Tokat Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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