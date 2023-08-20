Tokat'ta çiftlikte çıkan yangında 2 bin saman balyası zarar gördü

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kelkit Mahallesi Cemil Meriç Caddesi'nde bulunan Ahmet Tiryaki'ye ait çiftlikte çıktı. Çiftlikteki boş arazi üzerine istiflenen mısır sapları ve yaklaşık 2 bin saman balyası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çiftlik içindeki ahıra, eve ve seralara sıçramadan kontrol altına alındı. Hayvan yemi olarak hazırlanan mısır sapları ve yaklaşık 2 bin saman balyası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri çiftlikte soğutma çalışması başlattı. Geniş çaplı hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.