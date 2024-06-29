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Tokat'ta Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

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Tokat'ta özel bir tarım işletmesine ait buğday tarlasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 dönüm buğday zarar gördü.

TOKAT'ta, özel bir tarım işletmesinin buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ekili 10 dönüm buğday yandı.

Tokat-Turhal kara yolundaki özel bir tarım işletmesine ait buğday tarlasında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören işletme çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Turhal Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 90 dönümlük ekili buğday tarlasının 10 dönümünün zarar gördüğü tespit edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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