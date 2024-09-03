Tokat'ta Bonzai Operasyonu: Gözaltına Alınan Şüphelinin Babası Basın Mensuplarına Tepki Gösterdi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 150 gram bonzai ile yakalanıp gözaltına alınan Tuncay Y. (30), adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde şüphelinin babası Bayram Y. basın mensuplarına "Çeksinler daha iyi olur, boş ver" dedi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine Tuncay Y.'nin aracını durdurup arama yaptı. Araçta 40 gram bonzai bulan ekipler, Tuncay Y.'nin ilçeye bağlı Ortaköy'deki evinde yaptığı aramada da 110 gram bonzai buldu. Gözaltına alınan Tuncay Y. işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Tuncay Y.'nin babası Bayram Y., görüntü alan basın mensuplarına "Çeksinler daha iyi olur, boş ver" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA