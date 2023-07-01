Tokat'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Denizhan Şahin'in öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheliler tutuklandı. Şahin'e tüfekle ateş eden M.K.E'nin çocukları H.E. ve A.E. ile ağabeyi Selim E. gözaltına alındı. Polis, M.K.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Denizhan Şahin'in (32) bıçaklanarak ve tüfekle ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili aranan M.K.E'nin çocukları H.E. (17) ve A.E. (16) ile ağabeyi Selim E, Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, M.K.E'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay günü M.K.E'nin ağabeyi Selim E'nin, Şahin'i kardeşinin bulunduğu yere götürdüğü, burada M.K.E'nin pompalı tüfekle Şahin'e ateş ettiği, H.E'nin ise sırtından bıçakladığı belirlendi.

Tokat'ta 29 Haziran'da M.K.E, aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'e tüfekle ateş etmiş, oğlu ise bıçaklamıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin kurtarılamamıştı.