Tokat'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle yaraladı

Tokat'ın Niksar ilçesinde tartıştığı babasını av tüfeği ile vuran kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, Şair Emrah Mahallesi Taşoluk Sokak'ta, H.Ş.Ç. (30) aralarında ailevi sorunlar bulunan babası Z.N.Ç. (55) ile tartışarak dışarı çıkmasını istedi. H.Ş.Ç, dışarı çıkan babasını av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.N.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan H.Ş.Ç. ise Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.