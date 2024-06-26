Tokat'ta baz istasyonu trafosunda yangın çıktı
Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında bulunan baz istasyonu trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda trafoda hasar meydana geldi.
Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Tokat- Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında bulunan baz istasyonu trafosunda yangın çıktı.
Trafodan alev çıktığını görenlerin ihbarı üzerine yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında trafoda hasar meydana geldi.