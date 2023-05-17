Tokat'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Keleş (59) yönetimindeki 41 FB 105 plakalı hafif ticari araç, Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Selahattin Keleş (65), Fatma Keleş (30) ve Güleser Gökbudak (60) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Keleş'in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel