Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tokat'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Keleş (59) yönetimindeki 41 FB 105 plakalı hafif ticari araç, Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Selahattin Keleş (65), Fatma Keleş (30) ve Güleser Gökbudak (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fatma Keleş'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Tokat Seçim Sonuçları
Tokat Yerel Seçim Sonuçları 2019
Tokat Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Tragger Erbaa Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title