Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi
Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, Bayram Yıldız (65) idaresindeki cip bariyere çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldız'ın daha önce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinde bulunduğu belirtildi.
Tokat'ta bariyere çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bayram Yıldız (65) idaresindeki 60 AAG 005 plakalı cip, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere mevkisi yakınlarında bariyere çarptı.
Sürücü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Bayram Yıldız'ın, bir süre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.